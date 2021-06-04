ВООЗ заявила про нестачу вакцин у рамках програми COVAX

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про можливі проблеми в реалізації програми COVAX через брак доз вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.

«Ми прогнозуємо нестачу, якщо не отримаємо дози. Ми все ще не на правильному шляху: у нас немає достатньої кількості доз із ряду країн, які ми повинні отримати в певні терміни, щоб допомогти світу вийти з цієї ситуації (пандемії коронавірусу – ред.)», - заявив помічник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард.

За його словами, обіцянки пожертвувати 150 мільйонів доз вакцин через COVAX були "чудовим початком", проте нині існують "дві великі проблеми".

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"По-перше, дуже мало пожертвувань заплановані в період червень-липень, а це означає, що ми все ще матимемо проміжок дефіциту. Інша проблема полягає лише в обсязі. Якщо ми збираємось досягти рівень вакцинації принаймні у 30-40% населення світу цього року, то ми повинні вакцинувати ще 250 мільйонів людей в період від сьогодні до кінця вересня», - зазначив він.

Як повідомлялося, ініційована ВООЗ програма COVAX покликана забезпечити справедливий розподіл 2 млрд доз вакцин проти коронавірусу до кінця 2021 року.

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