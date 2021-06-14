Разумков сподівається, в Раді сконцентрують увагу на судовій реформі
Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.
"Я думаю, що і профільний комітет, і наші колеги сьогодні концентрують увагу саме на цій реформі. Сподіваюся, що незабаром ми зможемо вже її розглядати в стінах Верховної Ради", - зазначив Разумков.
Голова ВР зауважив, що питання судової реформи - це важливий аспект, про який ідеться фактично на кожній міжнародній зустрічі.
"Але в першу чергу реформа судів потрібна нам як державі, як українському суспільству. Тому що також можемо багато говорити і про промисловість, і про розвиток економіки, але це все важко зробити, якщо ми не зможемо залучити сюди достатню кількість інвестицій. Інвестори в Україну не приходять сьогодні в першу чергу тому, що вони не завжди впевнені в тому, що їх інтереси будуть захищатися на тому ж рівні, на якому вони звикли в країнах Європейського Союзу, в Сполучених Штатах Америки, Канаді і багатьох інших країнах", - сказав Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, 3 березня ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт №3711-д «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», яким врегульовується процедура добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Законопроєктом пропонується встановити, що ВККС складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з-поміж суддів або суддів у відставці.
Добір членів ВККС здійснюється Вищою радою правосуддя терміном на чотири роки за результатами конкурсу. Конкурс проводиться комісією з питань доброчесності.
Верховна Рада 19 травня у першому читанні ухвалила законопроєкт, який удосконалює обрання членів Вищої ради правосуддя.
Голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує, що законопрєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також законопроєкт, який удосконалює процес обрання членів Вищої ради правосуддя отримають високу підтримку народних депутатів - на рівні 285-300 голосів.