Разумков сподівається, в Раді сконцентрують увагу на судовій реформі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що парламент найближчим часом зможе розглянути законопроєкти щодо судової реформи.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що і профільний комітет, і наші колеги сьогодні концентрують увагу саме на цій реформі. Сподіваюся, що незабаром ми зможемо вже її розглядати в стінах Верховної Ради", - зазначив Разумков.

Голова ВР зауважив, що питання судової реформи - це важливий аспект, про який ідеться фактично на кожній міжнародній зустрічі.

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"Але в першу чергу реформа судів потрібна нам як державі, як українському суспільству. Тому що також можемо багато говорити і про промисловість, і про розвиток економіки, але це все важко зробити, якщо ми не зможемо залучити сюди достатню кількість інвестицій. Інвестори в Україну не приходять сьогодні в першу чергу тому, що вони не завжди впевнені в тому, що їх інтереси будуть захищатися на тому ж рівні, на якому вони звикли в країнах Європейського Союзу, в Сполучених Штатах Америки, Канаді і багатьох інших країнах", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт №3711-д «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», яким врегульовується процедура добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Законопроєктом пропонується встановити, що ВККС складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з-поміж суддів або суддів у відставці.

Добір членів ВККС здійснюється Вищою радою правосуддя терміном на чотири роки за результатами конкурсу. Конкурс проводиться комісією з питань доброчесності.

Верховна Рада 19 травня у першому читанні ухвалила законопроєкт, який удосконалює обрання членів Вищої ради правосуддя.

Голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує, що законопрєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також законопроєкт, який удосконалює процес обрання членів Вищої ради правосуддя отримають високу підтримку народних депутатів - на рівні 285-300 голосів.