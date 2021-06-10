Судова реформа: Арахамія каже, що в Раді за законопроєкти буде до 300 голосів

Голова Політичної ради партії «Слуга Народу», голова депутатської фракції партії “Слуга Народу” у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує, що законопрєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також законопроєкт, який удосконалює процес обрання членів Вищої ради правосуддя отримають високу підтримку народних депутатів - на рівні 285-300 голосів.

Таку думку він висловив в на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я прогнозую від 285 до 300 депутатів у залі можуть підтримати ці два закони”, - сказав Арахамія.

За його словами, нині судова реформа є пріоритетом для влади. Змін у цій сфері очікує Президент.

“Оці два найбільші закони, які фактично формують кадрову якість судової системи, будуть винесені через один пленарний тиждень. Тобто, на наступний пленарний тиждень вони готуються, потім буде не пленарний тиждень, а потім пленарний. Тобто, через один пленарний тиждень вони будуть з великою вірогідністю проголосовані”, - додав парламентаріій.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт №3711-д «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», яким врегульовується процедура добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Законопроєктом пропонується встановити, що ВККС складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з-поміж суддів або суддів у відставці.

Добір членів ВККС здійснюється Вищою радою правосуддя терміном на чотири роки за результатами конкурсу. Конкурс проводиться комісією з питань доброчесності.

Верховна Рада 19 травня у першому читанні ухвалила законопроєкт, який удосконалює обрання членів Вищої ради правосуддя.