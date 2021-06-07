Зеленський розповів голові Венеційської комісії про судову реформу

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо та відзначив високий рівень співпраці та консультативну допомогу з боку комісії у впровадженні ключових реформ в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу глави держави.

«Дякую вам та Венеційській комісії за постійну підтримку України в розбудові антикорупційної системи та реформуванні судової гілки влади», – сказав Президент.

Зеленський поінформував Букіккіо про останні законодавчі кроки, спрямовані на забезпечення верховенства права в Україні, включно з реформуванням органів судової влади, конституційного судочинства та подоланням корупції.

Президент відзначив допомогу Венеційської комісії під час кризи навколо Конституційного Суду України та поінформував про зусилля, спрямовані на проведення прозорих і відкритих конкурсів на зайняття посад у Конституційному Суді та в органах суддівського врядування – із залученням міжнародних експертів.

«Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети – повернення Конституційному Суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності», – наголосив Зеленський.

Глава держави окремо відзначив вагому роль висновків Венеційської комісії щодо нелегітимності так званого «кримського референдуму» 2014 року та несумісності з міжнародним правом «включення» АР Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації. За його словами, принципова позиція комісії стала важливим елементом під час формування у 2014 році міжнародної політики невизнання анексії Криму Росією.

Зеленський також наголосив на важливості ініціативи «Кримська платформа» та консолідації зусиль міжнародної спільноти для повної деокупації Криму.

Зі свого боку Букіккіо високо оцінив бачення Президента щодо європейського майбутнього України та його прагнення побудувати ще більш демократичну та прозору державу.

Як повідомлялося, голова Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) Джанні Букіккіо перебуває в Україні з робочим візитом.

Фото: president.gov.ua