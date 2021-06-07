Гібридні загрози демократії: Зеленський на міжнародному форумі розповів про боротьбу з корупцією

Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити урядовий проєкт Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На мій погляд, парламенту варто зосередиться на тому, що останні чотири роки в України відсутній програмний документ — Антикорупційна стратегія. Я вважаю, що депутатам необхідно прийняти якнайшвидше внесений урядом проєкт про засади державної антикорупційної політики над 2020-2024 роки і затвердити цю стратегію”, - сказав Зеленський.

За його словами, вона базується на 5 основних принципах. Зокрема, це - оптимізація функцій державних органів та усунення дублювання, цифрова трансформація реалізації повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, зручні та законні сервіси, невідворотність відповідальності за корупційне правопорушення, а також суспільна нетерпимість до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

“Мої законодавчі ініціативи двох останніх років у судовій сфері стосуються проблем, так чи інакше дотичних до питань боротьби із корупцією. Це доброчесність органів судової влади, це вища кваліфікаційна комісія суддів та ВРП, на необхідність відповідних законодавчих змін неодноразово звертала увагу і Венеційська комісія, зазначаючи у своїх висновках, що судова реформа, яка не охоплюватиме доброчесність членів ВРП та ВККС приречена на поразку”, - наголосив Президент.

Водночас він зазначив, що корупційно-олігархічна система в Україні не здається, і щоденно чинить опір.

“Однак ні мене, ні мою команду це не лякає і точно не зупинить. Одним з кроків цього я вважаю внесення до Верховної Ради України як невідкладний, до речі, законопроєкт про олігархів. Вперше за роки незалежності ми робимо важливий довгоочікуваний потужний крок. Вперше говоримо не лише про протидію, а й про покарання за корупційні дії, а й про викорінення однієї з базових причин, яка породжує саме це явище. Тобто, безпосередній влив великого бізнесу на політиків та державних службовців”, - сказав Зеленський.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - перша конференція найвищого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції та правових воєн. Лідери країн, представники НАТО, Пентагону та ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі зізбрали разом для пошуку рішень гібридних загроз демократії.

Як повідомлялося, 16 вересня 2020 року уряд схвалив проєкт Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки. Розробку цього документа координувало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). За попередніми оцінками запропоновані Антикорупційною стратегією заходи допоможуть Україні економити до 200 млрд грн на рік.

Так, за результатами незалежної оцінки, завдяки впровадженим з 2014 року антикорупційним заходам Україна вже економить до 6% ВВП щороку.

2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів, і створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.