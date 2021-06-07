Українські реформи підривають пов’язані з Росією та олігархами особи – Держдеп

Пов’язані з Росією та олігархами особи намагаються підірвати прогрес України у втіленні реформ та становлять головний виклик євроатлантичній інтеграції України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав виконувач обов’язків помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер у відеозверненні під час міжнародного форуму Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

«Ми також бачимо велику кількість зловмисних сил, які прагнуть підірвати реформи, не тільки керуючись власними інтересами, а й служачи певним політичним силам – це проросійські та олігархічні особи, які поширюють дезінформацію, намагаються впливати на інституції для ухвалення рішень чи сіяти безлад. Вони є головним викликом євроатлантичної інтеграції України», - зазначив він.

За словами Рікера, США накладають санкції та вводять візові обмеження «проти корумпованих та зловмисних осіб, як підривають демократичні процеси». Так, у березні Сполучені Штати «публічно оголосили, що український олігарх Ігор Коломойський не має права в’їжджати до Сполучених Штатів через його причетність до масштабної корупції».

«Ми схвалюємо кроки українського уряду, зроблені цього року, щоб задіяти обмежувальні заходи проти корупціонерів. І ми відзначаємо роботу українського громадянського суспільства у викритті корупції. Ми сподіваємося побачити наступні дії українського уряду, у тому числі в суді, з притягнення цих осіб до відповідальності у найближчі місяці та роки», - додав представник Держдепартаменту.

Він наголосив, що протидія корупція є «головною стратегічною ціллю США як у глобальному вимірі, так і в Україні».

Рікер також нагадав слова держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що боротьба з корупцією для України є не менш важливою від боротьби з російською агресією.

При цьому представник Держдепу США відзначив, що після Революції гідності у 2014 році України зробила «величезний поступ» у зміцненні реформ, що є прикладом для країн регіону та за його межами. На цьому тлі він виокремив децентралізаційну та земельну реформи, а також «кроки з модернізації прокурорської служби України».

Водночас Рікер уточнив, що Сполучені Штати очікують подальших кроків української влади у конкретних сферах. «Ми очікуємо побачити наступні кроки, спрямовані на захист доброчесності та незалежності інституцій сектору правосуддя в Україні, забезпечення міжнародних стандартів прозорості та корпоративного управління, а також ухвалення необхідного законодавство для реформування правоохоронних органів», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО та США, висловлює підтримку законопроєкту про Службу безпеки України (СБУ) в редакції, представленій 3 червня.