Україна в ООН запропонувала світу свій ІТ-досвід боротьби з корупцією

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликав світове співтовариство скористатися українським досвідом боротьби з корупцією за допомогою ІТ-інструментів.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це він заявив, виступаючи на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН проти корупції, що проходить у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 2-4 червня.

«Щоб максимально використати весь наш антикорупційний арсенал, ми пропонуємо активувати міжнародне співробітництво на основі антикорупційних ІТ-рішень. Наші цифрові інструменти боротьби з корупцією продовжують отримувати світове визнання. Тому ми готові поділитися цим досвідом з нашими міжнародними партнерами», - сказав він.

За словами голови НАЗК, Україна залишається відкритою для ширшого обговорення передового досвіду цифрової боротьби з корупцією як в ООН, так і на регіональному рівні.

Новіков нагадав, що сьогодні Україна веде «не одну, а дві війни». «Разом із агресією з боку російських військ Україна веде активну боротьбу з корумпованими чиновниками», - зазначив він, додавши, що корені і того, й іншого сягають радянського минулого, «тож в обох випадках можна перемогти за допомогою сучасного прогресивного озброєння».

За його словами, за останні роки Україна стала одним з основних лідерів з розробки антикорупційних ІТ-рішень. Завдяки інноваційному підходу за останні п’ять років система державних закупівель «Прозорро» дала змогу врятувати понад 6 млрд доларів, які раніше живили корупцію, зазначив Новіков.

«Підкупити комп’ютер неможливо», - сказав він, тому Міністерство цифрової трансформації України впроваджує нові технології у секторі адміністративних послуг. Україна стала першою країною у світі, яка запровадила цифровий паспорт, що має таку саму юридичну силу, як і паперовий, нагадав він. «А через три роки ми плануємо зробити 100 відсотків державних послуг доступними в режимі онлайн. Це дасть змогу значно знизити можливості поширення корупції», - пояснив голова НАЗК.

За його словами, на сьогодні НАЗК має найширші у світі дані про активи державних посадовців, уся інформація посадовців у деклараціях про доходи автоматично перевіряється спеціальною системою контролю. Ця ІТ-система автоматично звіряє декларації з інформацією, наявною в 14 інших державних реєстрах. Відповідно, посадовець не може надати хибні дані без повідомлення НАЗК, розповів він. Це було б неможливо без широкої технічної та експертної підтримки з боку програми розвитку ООН, «яка продовжує залишатися нашим надійним партнером», додав Новіков.

Він також зазначив, що НАЗК, як і інші антикорупційні органи, являють собою «сильну ефективну систему попри постійні атаки, подібні до тієї, що ми зазнали з боку Конституційного Суду торік».

Новіков також зазначив, що після того, як парламент ухвалить Антикорупційну стратегію у другому читанні (у першому читанні її було ухвалено 5 листопада 2020 року - ред.), «вона надасть чіткі орієнтири для реформи судово-правоохоронної системи».

Фото: Victor J. Blue/Bloomberg