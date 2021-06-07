Зеленський назвав умову, за якої питання про олігархів можуть винести на референдум

Питання про статус олігархів може бути винесене на всеукраїнський референдум тільки у разі, якщо будуть спроби домовленостей із народними депутатами щодо провалення законопроєкту.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції після виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо я буду бачити вплив цих людей на парламент України з приводу неголосування, збивання, зміни цього законопроєкту, відтермінування, тоді мені треба буде підтримка. А якщо у мене не буде підтримки парламенту, у мене залишається найголовніша підтримка — це суспільство. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум", - сказав Зеленський.

Загалом він вважає, що це питання не для референдуму. "На референдумі мають бути фундаментальна питання. Я б не хотів, щоб питання закону про олігархів, а там не один закон треба проголосувати, для людей стало фундаментальним", - сказав Президент.

Він наголосив, що обіцяв за свою президентську каденцію зробити так, щоб в України не було олігархів, які впливають на країну, та зазначив, що робить усе, аби цю обіцянку виконати.

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів, і створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.