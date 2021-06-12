В ЄС уточнили порядок застосування санкцій за дії проти цілісності України

Європейська комісія ухвалила рекомендації щодо порядку застосування рамкових умов санкцій за дії, спрямовані проти територіальної цілісності України.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської комісії.

«Єврокомісія ухвалила три рекомендації щодо застосування окремих положень регуляторних правил Ради ЄС щодо обмежувальних заходів ЄС (санкцій) стосовно Лівії та Сирії, ЦАР, а також дій, спрямованих на підрив територіальної цілісності України», - йдеться у повідомленні.

Усі три рекомендації стосуються порядку застосування санкцій у вигляді заморожування активів осіб та установ, що включені до санкційного списку. У випадку з Україною ці уточнення стосуються «заборони надання у розпорядження персон, включених до переліку, фондів або економічних ресурсів».

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Як зазначається, рекомендації Єврокомісії не мають правового зобов’язального характеру, але можуть використовуватися державними й економічними суб’єктами, що застосовують та виконують санкції ЄС.

«Санкції ЄС мають імплементуватися повністю та рівнозначно по усьому Євросоюзу. Єврокомісія готова надати допомогу компетентним національним органам та економічним операторам ЄС у подоланні викликів, пов’язаних із дотриманням цих санкцій», - зазначила з цього приводу Мейрид Макгіннесс, єврокомісар з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринку капіталів.

Наразі ЄС виконує близько 40 різних санкційних режимів. Єврокомісія зобов’язана проводити моніторинг та забезпечувати імплементацію фінансових та економічних санкцій, а також в умовах їх застосування сприяти виконанню програм гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, ЄС вперше запровадив обмежувальні заходи за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, 17 березня 2014 року. 12 березня 2021 року Рада ЄС продовжила санкції за порушення територіальної цілісності України на наступні шість місяців, до 15 вересня.

Інші обмежувальні заходи, які Євросоюз застосовує у відповідь на агресію проти України, включають секторальні санкції проти російської економіки, які переглядаються кожні пів року (наразі є чинними до 31 липня 2021). Ще один вид санкцій ЄС - обмежувальні заходи у відповідь на окупацію Криму і Севастополя, які застосовуються на території півострова та зараз є чинними до 23 червня.