Росія є учасником конфлікту на сході України, а не посередником – президент Євроради

Європейський Союз під час саміту "Великої сімки" зверне увагу партнерів на деструктивну політику Росії, яка у конфлікті на Сході України є не посередником, а учасником.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Росія буде однією з головних тем (обговорення на саміті у блоці закордонних справ - ред). Партнери по G7 поділяють спільні погляди на підривні дії Росії. ЄС засуджує протиправні, провокаційні та руйнівні дії Росії проти ЄС і його країн-членів та за його межами. Я наголосив на цьому у телефонній розмові з президентом Путіним цього тижня. В конфлікті на Сході України, я повторюю, ми розглядаємо Росію не як посередника, а як учасницю конфлікту. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконної анексії Криму Росією», - заявив Мішель.

Він також повідомив, що лідери «Великої сімки» розглянуть координацію заходів у відповідь на дії режиму в Білорусі та захоплення владою цієї країни цивільного літака на порушення міжнародних норм та правил авіаційної безпеки задля арешту опозиційного журналіста та його супутниці.

Як повідомлялося, саміт «Великої сімки» під головуванням Великої Британії проходитиме 11-13 червня на курорті Карбіс-Бей у британському Корнуолі.