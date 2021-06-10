Росія є учасником конфлікту на сході України, а не посередником – президент Євроради

Росія є учасником конфлікту на сході України, а не посередником – президент Євроради

Укрінформ
Європейський Союз під час саміту "Великої сімки" зверне увагу партнерів на деструктивну політику Росії, яка у конфлікті на Сході України є не посередником, а учасником.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Росія буде однією з головних тем (обговорення на саміті у блоці закордонних справ - ред). Партнери по G7 поділяють спільні погляди на підривні дії Росії. ЄС засуджує протиправні, провокаційні та руйнівні дії Росії проти ЄС і його країн-членів та за його межами. Я наголосив на цьому у телефонній розмові з президентом Путіним цього тижня. В конфлікті на Сході України, я повторюю, ми розглядаємо Росію не як посередника, а як учасницю конфлікту. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконної анексії Криму Росією», - заявив Мішель.

Він також повідомив, що лідери «Великої сімки» розглянуть координацію заходів у відповідь на дії режиму в Білорусі та захоплення владою цієї країни цивільного літака на порушення міжнародних норм та правил авіаційної безпеки задля арешту опозиційного журналіста та його супутниці.

Читайте також: ЄС має проводити більш активну та скоординовану політику стосовно Росії – Мішель

Як повідомлялося, саміт «Великої сімки» під головуванням Великої Британії проходитиме 11-13 червня на курорті Карбіс-Бей у британському Корнуолі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-