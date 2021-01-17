Джонсон анонсував саміт G7 на червень

Великобританія, яка цього року головує у G7, має намір провести саміт цієї міжнародної організації у червні в традиційному форматі.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

Британія оголосила про плани в червні провести першу особисту зустріч G7 після майже дворічної перерви, й запросила лідерів великих розвинутих економік до мальовничого приморського містечка для обговорення змін клімату та відбудови після пандемії.

Зазначається, що саміт пройде у курортному містечку Карбіс Бей у регіоні Корнвал, що у південно-західній Англії.

"Коронавірус, безсумнівно, є найбільш руйнівною силою, яку ми бачили упродовж поколінь, і найбільшим випробуванням сучасного світового порядку, який ми пережили... Цілком правильно, що ми краще підходимо до виклику відновлення, об'єднуючись з духом відкритості, щоб створити краще майбутнє", - наголосив Джонсон.

“Прем’єр-міністр Джонсон хоче використати президентство Великобританії у G7 для досягнення консенсусу стосовно того, що світова економіка повинна відновлюватися від коронакризи у сталий спосіб й підтримуючи вільну торгівлю”, - стверджує Reuters.

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Нагадаємо: торішній саміт Великої сімки, який мав приймати президент США Дональд Трамп, було скасовано через пандемію, тож лідери Великобританії, Німеччини, Франції, США, Італії, Японії, ЄС та Канади не збиралися особисто з часу саміту в французькому Біарриці у 2019 році.