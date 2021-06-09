Кабмін сьогодні візьметься за житлову соцпрограму для захисників України

Кабмін у середу може розглянути та затвердити проєкт розпорядження про схвалення концепції державної цільової соціальної програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на період до 2025 року.

Як повідомляє Укрінформ із посилання на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціатором розгляду цього питання є міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Вона також пропонує змінити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб. Лапутіна внесла на розгляд членів КМУ питання про заходи з відзначення у 2021 році Дня пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ініціював перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на 2021 рік.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов вніс на розгляд членів КМУ низку питань. Зокрема, про затвердження систем оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території. Він пропонує затвердити порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем. Чернишов ініціював змін до плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019—2021 роки.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує колегам врегулювати питання міжвідомчої комісії з авіаційної безпеки цивільної авіації.

Міністр фінансів Сергій Марченко ініціював затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, а також пропонує схвалити проєкт листа до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги Республіці Судан та змінити склад конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.

У порядку денному - затвердження меморандуму про взаєморозуміння між Міністерствами внутрішніх справ України та Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Урядовці у середу мають намір погодити низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв’язку з неналежними умовами тримання. Також законопроєкт про авторське право і суміжні права і зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав. Йдеться й про проєкт закону України про ратифікацію рамкової угоди між з урядом Туреччини про співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу та пільгових категорій громадян України.