Деолігархізація: Кубраков каже, що особливим тарифам на Укрзалізниці прийде кінець

Уперше за 30 років незалежності в Україні є Президент, який має політичну волю мінімізувати вплив олігархів на політику і державу.

Таку думку висловив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у коментарі Укрінформу.

"Можна роками говорити про те, яке зло олігархи, але законопроєкт з’явився саме зараз. Ми працюємо єдиною командою, для мене як для міністра це важливий сигнал підтримки наших галузевих ініціатив з деолігархізації", - зазначив він.

Кубраков нагадав, що з трибуни Верховної Ради під час призначення на посаду міністра він обіцяв, що Укрзалізниця більше не буде працювати у збиток через особливі тарифи для певних вантажів.

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"Найближчим часом ми це реалізуємо. Ми вже досягли справедливих ставок у порту Южний для перевалки залізорудної сировини, і це тільки початок. Натомість бізнес, який працює на користь економіки та створює робочі місця, має отримувати підтримку від держави – єдині, прозорі та зрозумілі правила гри, системна державна політика, яка забезпечуватиме капітальні інвестиції, а не "проїдання" коштів", - запевнив урядовець.

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів, і створення Реєстру олігархів.

За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, законопроєкт про деолігархізацію, ініційований Президентом Зеленським, передбачає радикальну зміну традиційної системи тіньових взаємовідносин між олігархами і публічними політичними суб'єктами.