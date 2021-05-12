Перехід до цивільного життя ветеранів є одним з пріоритів Мінветеранів - заступник міністра

Система переходу з військової служби до цивільного життя є одним з пріоритетних завдань Міністерства у справах ветеранів.

Про це сказав заступник міністра у справах ветеранів Ігор Безкаравайний під час свого виступу на міжнародній конференції «Міжнародне співробітництво у вирішенні проблеми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні», - повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перехід від військового до цивільного життя - один з головних пріоритетів міністерства на цей рік, і навіть роки... Це буде система, тому що ми не йдемо шляхом вирішення точкових проблем. Це буде велика система, яка об'єднуватиме в собі різні відомства, різні напрямки діяльності, різні підходи, і головне, що в цій системі ці підходи будуть науково обгрунтовані", - сказав Безкаравайний.

Він зазначив, що система закриватиме потреби військовослужбовців, ветеранів та їх сімей.

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Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна зазначила, що саме ветеранська політика є пріоритетною для України.

"Ми маємо відчувати, що ветеранів потрібно не тільки підтримувати і соціально захищати, а й ми маємо зробити так, щоб ветеран був гідним цього звання і робив усе для того, щоб зміцнювати країну. Бо ветеранська політика - це про політику національної безпеки, це про політику національної стійкості", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство у справах ветеранів на державному рівні ініціює запровадження Інституту ветеранського омбудсмена.