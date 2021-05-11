У Києві створять центр нейрореабілітації для учасників АТО

Для учасників АТО з ураженням нервової системи та посттравматичними ураженнями опорно-рухового апарату створять сучасний ефективний Центр нейрореабілітації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Для розміщення Центру нейрореабілітації учасників АТО передбачено реконструкцію будівель Київської міської клінічної лікарні № 11 із добудовою додаткового корпусу на вул. Рогозівській, 6", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, сучасний ефективний Центр нейрореабілітації надаватиме реабілітаційну допомогу учасникам АТО з ураженням нервової системи та посттравматичними ураженнями опорно-рухового апарату.

Проєкт реконструкції затверджено з урахуванням позитивного експертного звіту товариства з обмеженою відповідальністю «Українська будівельно-технічна експертиза». Роботи триватимуть без повного призупинення використання приміщень та будівель Київської міської клінічної лікарні №11 за функціональним призначенням.

Як повідомлялося, депутати Київради підтримали рішення щодо надання додаткових пільг та гарантій киянам-учасникам АТО та членам їхніх сімей, сім’ям киян-Героїв Небесної Сотні та постраждалим учасникам Революції гідності.