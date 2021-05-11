У міністерстві розповіли, що заважає працевлаштуванню ветеранів

Під час влаштування на роботу ветерана, перепоною стає низка пільг, передбачених законодавством, зокрема додаткові відпустки, оплата соціальних гарантій, тощо.

Про це сказав заступник міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук у виступі на міжнародній конференції «Міжнародне співробітництво у вирішенні проблеми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми стикаємося з проблематикою того, що низка пільг, які згідно з законодавством належать ветерану, є бар’єром у працевлаштуванні його на роботу. Це додаткові відпустки, це оплата деяких видів соціальних гарантій, 100% лікарняні, і тому подібне. На жаль, є випадки, коли роботодавці уникають брати на роботу ветерана. Тому ми вважаємо, що необхідно створити інструменти, які дозволять максимально працевлаштовувати ветеранів , допомогти їм знайти роботу та створити такі умови, які б не повторили досвід з особами з інвалідністю, коли, відомо вже всім, що часто роботодавці беруть трудові книжки, але не беруть самих громадян на роботу», - зазначив Левчук.

За його словами, підхід до створення інструментів, які дозволять максимально працевлаштовувати на роботу ветеранів, «повинен бути зважений і відповідний запиту, який на сьогодні є».

Вирішення цієї ситуації у Мінветеранів бачать у законодавчому урегулюванні питань, що стосуються як працевлаштування, так і підтримки ветеранського бізнесу, створенні онлайн платформи щодо надання можливості ветерану презентувати себе і свій продукт, де можна залучитися підтримкою інших ветеранів для покращення свого бізнесу, створенні українського ветеранського фонду для підтримки ініціатив та реалізації проєктів ветеранів щодо бізнесу, тощо.

Як повідомлялося, на платформі Урядового контактного працює «ветеранська» телефонна лінія, оператори якої надають оперативні та фахові консультації ветеранам АТО/ООС та членам їх сімей.