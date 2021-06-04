Марченко розповів про законопроєкт, що знімає податкові пільги для продавців квартир на «вторинці»

Законопроєкт №5600 із поправками до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень ("ресурсний") пропонує скасування пільг зі сплати ПДВ для суб'єктів господарювання, які займаються перепродажем квартир на вторинному ринку.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Норма проєкту спрямована на суб'єкти господарювання, які мають бізнес з перепродажу квартир на вторинному ринку та створюють неконкурентні умови для забудовників, тому що не сплачують ПДВ. Ця норма не стосується фізичних осіб, оскільки вони не є платниками ПДВ", - пояснив Марченко.

Він додав, що зазначена норма не вплине на ціни на житло.

Водночас перший продаж нового житла продовжить обкладатися ПДВ. Також зберігається пільга для першого продажу доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

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За словами Марченка, передбачене законопроєктом збільшення ставки на дохід фізосіб до 18% стосується лише доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості протягом одного року.

"Ця норма не стосується пересічних громадян. Продаж трьох і більше об'єктів нерухомості за рік - це бізнес", - уточнив він.

При цьому чинні ставки ПДФО для продажу протягом року першого об'єкта нерухомості (0%) і другого (5%) залишаються без змін.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 12 травня 2021 року схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, спрямовані на збалансування бюджетних надходжень. Проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу (№5600) зареєстрований у парламенті 2 червня.

Як зазначили у Мінфіні, законопроєктом №5600, зокрема, пропонується звільнити від ПДФО кошти державної підтримки, які надаються підприємцям та громадянам не безпосередньо з бюджету, а від Фонду розвитку підприємництва або Фонду розвитку інновацій (державні програми «Доступна іпотека 7%» та «Доступні кредити 5-7-9%»).

Фото: Мінфін