Зміни до Податкового кодексу внесли на розгляд парламенту - Мінфін

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що передбачені законопроєктом норми спрямовані на зменшення податкового навантаження на отримувачів державної допомоги в рамках програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%»; створення більш ефективних механізмів сплати податків; недопущення податкових зловживань.

Зокрема, законопроєктом встановлюється обмеження для бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, якщо придбані чи імпортовані товари у подальшому постачатимуться на митній території України.

Інші норми запроваджують обмеження стосовно включення до податкового боргу податкових накладних, складених більш як через 6 місяців від моменту здійснення операції. Як пояснили в Мінфіні, такі нововведення спрямовані насамперед на покращення адміністрування податків та протидію «скруткам».

Крім того, законопроєкт містить ресурсні норми, включно з переглядом ставок акцизного податку, екологічного податку та рентної плати. У міністерстві нагадали, що ставки податків не переглядалися з 2019 року, зокрема, ставки акцизного податку на алкогольні напої - з 2017 року.

"Прийняття та реалізація положень законопроєкту сприятиме додатковим надходженням до бюджетів у розмірі близько 50 млрд грн з розрахунку на рік", - підсумували у Мінфіні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 12 травня 2021 року схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, спрямовані на збалансування бюджетних надходжень. Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу (№5600) зареєстрований у парламенті 2 червня.

Коментуючи новації законопроєкту №5600, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зміни до Податкового кодексу ініційовано заради прозорих правил і справедливих податків, і "це спільна позиція Уряду, Верховної Ради та Президента".

Марченко пояснив, що, "по-перше, матимемо дієві механізми боротьби зі «скрутками» та тіньовим обігом сільськогосподарської продукції, а також зі зловживаннями бюджетним відшкодуванням ПДВ".

По-друге, розмір ставки оподаткування за користування державними надрами буде залежати "від ціни на ресурси на світових ринках і обчислюватись за формулою, що прив’язана саме до ринкової вартості, а не до собівартості видобутих копалин, як це є зараз".

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Він навів приклад залізної руди (62% Fe CFR), "яка сьогодні вже коштує більше 200 дол. США за тонну, наразі держава отримує за «бідну руду» 19,20 грн/т, а за «багату руду» - 204 грн/т". У разі ухвалення змін рентна плата за видобування залізної руди становитиме 507,80 грн/т, зауважив міністр.