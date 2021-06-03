Зміни до Податкового кодексу внесли на розгляд парламенту - Мінфін
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що передбачені законопроєктом норми спрямовані на зменшення податкового навантаження на отримувачів державної допомоги в рамках програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%»; створення більш ефективних механізмів сплати податків; недопущення податкових зловживань.
Зокрема, законопроєктом встановлюється обмеження для бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, якщо придбані чи імпортовані товари у подальшому постачатимуться на митній території України.
Інші норми запроваджують обмеження стосовно включення до податкового боргу податкових накладних, складених більш як через 6 місяців від моменту здійснення операції. Як пояснили в Мінфіні, такі нововведення спрямовані насамперед на покращення адміністрування податків та протидію «скруткам».
Крім того, законопроєкт містить ресурсні норми, включно з переглядом ставок акцизного податку, екологічного податку та рентної плати. У міністерстві нагадали, що ставки податків не переглядалися з 2019 року, зокрема, ставки акцизного податку на алкогольні напої - з 2017 року.
"Прийняття та реалізація положень законопроєкту сприятиме додатковим надходженням до бюджетів у розмірі близько 50 млрд грн з розрахунку на рік", - підсумували у Мінфіні.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 12 травня 2021 року схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, спрямовані на збалансування бюджетних надходжень. Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу (№5600) зареєстрований у парламенті 2 червня.
Коментуючи новації законопроєкту №5600, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зміни до Податкового кодексу ініційовано заради прозорих правил і справедливих податків, і "це спільна позиція Уряду, Верховної Ради та Президента".
Марченко пояснив, що, "по-перше, матимемо дієві механізми боротьби зі «скрутками» та тіньовим обігом сільськогосподарської продукції, а також зі зловживаннями бюджетним відшкодуванням ПДВ".
По-друге, розмір ставки оподаткування за користування державними надрами буде залежати "від ціни на ресурси на світових ринках і обчислюватись за формулою, що прив’язана саме до ринкової вартості, а не до собівартості видобутих копалин, як це є зараз".
Він навів приклад залізної руди (62% Fe CFR), "яка сьогодні вже коштує більше 200 дол. США за тонну, наразі держава отримує за «бідну руду» 19,20 грн/т, а за «багату руду» - 204 грн/т". У разі ухвалення змін рентна плата за видобування залізної руди становитиме 507,80 грн/т, зауважив міністр.