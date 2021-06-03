Марченко пояснив проєкт змін до Податкового кодексу необхідністю прозорих правил

Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу має на меті забезпечити прозорі правила і справедливі податки.

Як передає Укрінформ, про це міністр фінансів Сергій Марченко написав у Фейсбуці.

"Прозорі правила, справедливі податки - саме для цього ми ініціювали зміни до Податкового кодексу. Це спільна позиція уряду, Верховної Ради та Президента, який обіцяв прості та зрозумілі податки", - написав міністр.

Марченко пояснив, що, "по-перше, матимемо дієві механізми боротьби зі "скрутками" та тіньовим обігом сільськогосподарської продукції, а також зі зловживаннями бюджетним відшкодуванням ПДВ".

По-друге, розмір ставки оподаткування за користування державними надрами буде залежати "від ціни на ресурси на світових ринках і обчислюватись за формулою, що прив’язана саме до ринкової вартості, а не до собівартості видобутих копалин, як це є зараз".

Він навів приклад залізної руди (62% Fe CFR), "яка сьогодні вже коштує більше 200 дол. США за тонну, наразі держава отримує за "бідну руду" 19,20 грн/т, а за "багату руду" - 204 грн/т".

У разі ухвалення змін рентна плата за видобування залізної руди становитиме 507,80 грн/т, зауважив міністр.

Крім того, громадяни та підприємці, котрі користуються державними програмами підтримки "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%", будуть звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Те саме стосується і єдиного податку, і військового збору.

Ще одна новація стосується екологічного податку. Міністр вважає його стимулом для підприємств, аби "модернізувати свої виробництва і робити їх "зеленими".

"Для цього потрібен час, тому екологічний податок буде збільшуватись поступово. Так, податок за скиди забруднюючих речовин у води буде збільшено у 1,6 раза та надалі поступово збільшуватись до 8 разів у 2029 році. Ставки податку за викиди СО2 піднімуться у три рази", - наголосив Марченко.

Він додав, що розроблено ще один законопроєкт, згідно з яким бюджетне відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції здійснюватиметься лише після надходження валютної виручки за експортовані товари.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 12 травня 2021 року схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, спрямовані на збалансування бюджетних надходжень. Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу (№5600) зареєстрований у парламенті 2 червня.