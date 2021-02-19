У Раді зареєстрували законопроєкт на захист прав покупців нерухомості

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який покликаний захистити права громадян при купівлі квартир.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила співавтор проєкту закону заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк (фракція "Слуга народу")

Ідеться про проєкт закону №5059 "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому",

"Інвестування в житлову нерухомість в Україні перетворилося на ризик, бо людей підступно чекають зміни технічних характеристик без згоди інвестора; подвійні перепродажі об’єкта, оскарження права власності на майбутнє нерухоме майно та багато іншого", - зазначила Шуляк.

За її словами, законопроєкт, зокрема, передбачає, що продаж квартир здійснюватиметься лише за умови реєстрації будинку і кожної квартири як окремого об’єкта майнових прав. А реєстрація будинку здійснюватиметься лише за наявності всіх дозвільних документів. Окрім того, майбутнім покупцям гарантуватимуть, що вони отримають саме той проєкт, за який платять. Проєктом також пропонується алгоритм контролю покупця за змінами будь-яких технічних характеристик об’єкта, гарантування добудови об’єкта незавершеного будівництва тощо.

"Все це - запорука того, що в майбутньому ми не матимемо проблемних "Аркад", "Укрбудів" тощо", - запевнила депутат.

При цьому вона нагадала, що при Мінрегіоні створено Міжвідомчу робочу групу для вирішення проблем постраждалих від будівельних афер. "У складі Міжвідомчої робочої групи при Мінрегіоні ми вже поступово підводимо до проблемних будинків комунікації та готуємо документи для здачі в експлуатацію. Поки що це точкове реагування на ситуацію, але маю надію, на держ- і місцевих рівнях ми комплексно її вирішимо", - додала Шуляк.

Як повідомляв Укрінформ, холдингова компанія «Київміськбуд» ввела в експлуатацію й отримала поштові адреси на п'ять перших недобудованих об'єктів корпорації «Укрбуд»: ЖК «Харківський», ЖК «Новомостицька», ЖК «Гармонія», ЖК «Пектораль» і ЖК «Сонячна Рів'єра».