Київміськбуд ввів в експлуатацію перші п'ять об'єктів Укрбуду

Холдингова компанія «Київміськбуд» ввела в експлуатацію й отримала поштові адреси на п'ять перших недобудованих об'єктів корпорації "Укрбуд": ЖК «Харківський», ЖК «Новомостицька», ЖК «Гармонія», ЖК «Пектораль» і ЖК «Сонячна Рів'єра».

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомив глава правління - президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір в Фейсбуці.

"На сьогодні остаточно доведено до розуму перші комплекси УБ. Це «Харківський»,«Новомостицька»,«Гармонія»,«Пектораль» і «Сонячна Рів'єра». Їх введено в експлуатацію, на кожного отримано поштову адресу. А значить, кожен інвестор цих будинків уже отримав або отримає найближчим часом ключі від квартир", - сказав Кушнір.

Він додав, що за іншими прийнятими комплексами ведуться будівельні роботи. "Десь швидше, десь трохи повільніше, залежить від фінансування кожного конкретного ЖК. У цілому процес йде і це радує", - зазначив президент компанії.

За його словами, на даний момент затягнулася ситуація по ЖК «Солар сіті» і вплинути на неї Київміськбуд не може. Кушнір наголосив, що як тільки питання у суді будуть вирішені, компанія відразу ж прийме цей об'єкт. Одночасно з цим на сьогодні вже налагоджено діалог із Міністерством оборони з питань будівництва ЖК «Арт хаус».

"У цілому всі процеси щодо комплексів УБ запущені й виконуються. Упевнений, що всі бюрократичні процедури, фінансові труднощі й інші питання, що виникають по дорозі , будуть вирішені. І в решті-решт, 13 тисяч інвесторів отримають свої квартири", - написав Кушнір.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об'єктах. За підрахунками гендиректора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, у недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

Президент Володимир Зеленський 12 грудня 2019 року заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд" завершить "Київміськбуд".

Станом на грудень 2020 року "Київміськбуд" взяв на добудову 17 об'єктів корпорації «Укрбуд»: ЖК «Пектораль», «Новомостицька», «Сонячна Рів'єра», «Харківський», «Гармонія», «Кирилівський гай», «Гвардійський», «Freedom», «Lake House», «Twin House», «Urban Park», «Академ Парк», «Шевченківський», «Поділ Град», «Злагода», «Оберіг-2» і «Чарівне місто». Тривають переговори з замовниками будівництва про передачу ще двох об'єктів - ЖК «Solar city» і ЖК «Art House».