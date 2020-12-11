Київміськбуд ввів в експлуатацію ще два об'єкти Укрбуду

Державна архітектурно-будівельна інспекція видала сертифікати, що підтверджують відповідність закінченого будівництва двох недобудованих житлових комплексів корпорації Укрбуд - «Гармонія» і «Харківський».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба холдингової компанії "Киїміськбуд".

Зазначається, що незабаром інвесторів буде запрошено підписати необхідні документи та отримати право власності.

Таким чином, ЖК «Харківський» став 4-м об’єктом корпорації «Укрбуд», який добудувала та ввела в експлуатацію ХК «Київміськбуд». Перші дві секції житлового комплексу були введені раніше. ЖК «Гармонія» – 5-й завершений об’єкт.

Раніше були добудовані та введенні ЖК «Пектораль», ЖК «Сонячна Рів’єра» та ЖК «Новомостицький».

В компанії нагадують,що станом на грудень 2020 року Київміськбуд взяв на добудову 17 об’єктів корпорації «Укрбуд»: ЖК «Пектораль», «Новомостицька», «Сонячна Рів’єра», «Харківський», «Гармонія», «Кирилівський гай», «Гвардійський», «Freedom», «Lake House», «Twin House», «Urban Park», «Академ Парк», «Шевченківський», «Поділ Град», «Злагода», «Оберіг-2» і «Чарівне місто». Продовжуються переговори із замовниками будівництва щодо передачі ще двох об’єктів – ЖК «Solar city» та ЖК «Art House».

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками гендиректора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, у недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

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Президент Володимир Зеленський 12 грудня 2019 року заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд" завершить Київміськбуд.

Пізніше стало відомо, що Київміськбуд прийняв на баланс 5 об'єктів Укрбуду і розпочав роботи на них. Тоді в компанії заявили, що не можуть взяти на баланс інші об'єкти Укрбуду, бо не можуть отримати необхідні дозволи та документи від органів держвлади.

У червні 2020 року інвестори житлових комплексів Укрбуду провели масштабні акції у Києві з вимогою до влади втрутитися у ситуацію та вирішити питання з передачею об'єктів на баланс Київміськбуду.

Після цього Кабінет Міністрів видав розпорядження, відповідно до якого Міноборони спільно з Мін'юстом мають розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що дасть змогу завершити будівництво об’єктів Укрбуду.