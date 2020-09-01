Київміськбуд прийняв ще одну недобудову Укрбуду

Холдингова компанія «Київміськбуд» прийняла на баланс ще один недобудований житловий комплекс корпорації «Укрбуд» - ЖК «Подол Град».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що загалом Киїміськбуд уже прийняв на баланс 14 недобудованих об'єктів Укрбуду.

"Наступний крок у процесі завершення передачі об’єктів Укрбуду – за Міноборони: необхідно підписати документи по ЖК «Чарівне місто», там вже немає ніяких перешкод. І визначитися з ЖК «Art House», провести нарешті зустріч, про яку ми просимо разом з інвесторами, і розставити крапки над i», – зазначив президент компанії Ігор Кушнір.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

Президент Володимир Зеленський 12 грудня 2019 року заявив, що недобудовану нерухомість компанії Укрбуд завершить Київміськбуд.

Пізніше стало відомо, що Київміськбуд прийняв на баланс 5 об'єктів Укрбуду і розпочав роботи на них. Тоді в компанії заявили, що не можуть взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах Укрбуду, бо не можуть отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.

У червні 2020 року інвестори житлових комплексів Укрбуду провели масштабні акції у Києві з вимогою до влади втрутитись у ситуацію та розв'язати питання з передачею об'єктів на баланс Київміськбуду.

Після цього Кабінет Міністрів підтримав розпорядження, відповідно до якого Міністерство оборони спільно з Міністерством юстиції мають розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що дасть змогу завершити будівництво об’єктів Укрбуду.

Наразі Київміськбуд прийняв на баланс 14 об'єктів будівельної корпорації "Укрбуд". Три з них уже введено в експлуатацію.

Фото: kmb.ua