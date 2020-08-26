Аваков заявив, що питання Укрбуду практично вирішили

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що питання Укрбуду практично вирішено, останні будинки будуть прийняті найближчим часом.

Про це він повідомив на пресбрифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Питання недобудов є актуальним. У нас є три, скажімо так, серійні злочини: Укрбуд, банк «Аркада» і Войцеховський. Питання Укрбуду практично вирішено, і я дякую за це і міській владі, і нашим колегам, ми тут попрацювали, знайшли інвесторів… І питання Укрбуду практично знято з порядку денного, і я вважаю, що останні будинки будуть прийняті найближчим часом», - сказав Аваков.

Водночас, за його словами, щодо «Аркади» відбулася дискусія за участю фахівців Нацбанку.

«Ми маємо конструктивну позицію міської влади, маємо пропозиції від ряду інвесторів, і думаю, що питання банку «Аркада» буде вирішено, і вкладники ні по фінансовій лінії, ні по інвестиційно-будівній не постраждають», - наголосив глава МВС.

Щодо так званих об’єктів Войцеховського, то, за словами Авакова, це складне питання, «але ми теж маємо думку, як це вирішити».

«...У нас є серйозні прогалини у законодавчій базі. Ми останній місяць мали дуже продуктивні дискусії у Верховній Раді, є робоча група депутатська, є проєкт закону, який, як я впевнений, у вересні буде внесений у залу (парламенту – ред.) і проголосований. І я впевнений, ми всі ці прогалини зможемо закрити, і таким чином, я думаю, що більше таких системних пробоїн у нас не буде», - наголосив міністр.

Він також поінформував, що є непублічна група, створена за дорученням Президента, з розгляду питань, пов’язаних з ошуканими інвесторами, і цю групу координує секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ми вважаємо, що продаватися мають побудовані квартири або квартири, які мають бути гарантовані банківською системою. Те, що відбувається сьогодні, є неприпустимим - коли люди збирають гроші і не виконують свої зобов’язання», - наголосив секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня НБУ відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.

На початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах.

12 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський заявив, що недобудовані об'єкти компанії "Укрбуд" завершить Київміськбуд.

27 липня 2020 р. Київрада ухвалила рішення про звільнення від пайової участі об’єктів Укрбуду, що дозволить Київміськбуду взятися за добудову ще шести об’єктів.

Наразі Київміськбуд прийняв на баланс 11 недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації Укрбуд та поновив роботи на них.