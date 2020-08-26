Ситуація навколо банку "Аркада": Шевченко назвав відповідальних за недобудови
Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Банк Аркада існував як спеціалізований банк, який управляв фондами фінансування будівництва. І вже тривалий час забудовники, які пов'язані з банком, затримують введення в експлуатацію цілої низки об'єктів, таких як житлові комплекси "Еврика", "Патріотика". Відповідальність за недобудови несе забудовники, а не банк. Національний банк не регулює діяльність забудовників", - сказав Шевченко.
Як повідомляв Укрінформ, Правління Національного банку 25 серпня 2020 року прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.