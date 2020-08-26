У НБУ пояснили, чому визнали банк "Аркада" неплатоспроможним

Національний банк ухвалив рішення віднести банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"25 серпня Національний банк визнав неплатоспроможним банк "Аркада". Таке рішення було ухвалено для захисту кредиторів та вкладників банку. Причина виведення банку з ринку - це зменшення нормативів капіталу менш ніж до однієї третини мінімально встановленого рівня. Вранці в банк введено тимчасову адміністрацію", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що такі заходи не пов'язані з пандемією чи зменшенням бізнесової активності. Проблеми банку виникли через втрату активу - будівлі та земельної ділянки в Києві. Торік банк передав цю будівлю в заставу спорідненій особі, а нещодавно кредитор стягнув цю нерухомість через несвоєчасне обслуговування боргу, у результаті втрати такого великого активу капітал банку став від'ємним, і Нацбанк був зобов'язаний визнати його неплатоспроможним.

"Коли ми дізнались про втрату банком цього активу, Нацбанк повідомив про це правоохоронні органи, і ми звернулись щодо неправомірних дій посадових осіб банку Понад 90% вкладників банку отримають гроші у повному обсязі. Фонд гарантування виплатить таким вкладникам 290 млн грн", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, банк «Аркада» віднесено до категорії неплатоспроможних. Відповідне рішення Правління Національного банку ухвалило 25 серпня 2020 року.