У банку «Аркада» попередили про введення тимчасової адміністрації з 26 серпня

26 серпня у банку «Аркада», який визнано неплатоспроможним, буде введено тимчасову адміністрацію. Відповідно, акціонери банку, наглядова рада та виконавчий орган будуть відсторонені від виконання своїх обов’язків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті банку.

«25 серпня 2020 року Національний банк України прийняв рішення «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних». З наступного дня до банку буде введено тимчасову адміністрацію, акціонери Банку, наглядова рада та виконавчий орган будуть відсторонені від виконання своїх обов’язків і керівництво Банком перейде до визначеної ФГВФО особи», - попередили в «Аркаді».

При цьому, у зверненні наголошується, що банк має сподівання знайти вихід із ситуації та відновити нормальну роботу.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Єдиний ресєстр судових рішень, Національний банк України відніс банк Аркада до категорії проблемних 6 серпня 2020 року. Це витікає з ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2010 року.

У рамках указаного судової справи, Печерський районний суд м. Києва за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наклав арешт на офіс банку «Аркада», який, всупереч інтересам вкладників, був переданий в іпотеку.

25 серпня Нацбанк офіційно оголосив банк Аркада неплатоспроможним.

Як зазначили в НБУ, проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу - будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві.

Понад 90% вкладників банку (більше 5 000 осіб) отримають свої вклади в банку в повному обсязі.

Водночас, в НБУ нагадали, що у грудні 2019 року Національний банк за результатами перевірки проведення банком операцій довірчого управління надіслав повідомлення до Служби безпеки України про факти, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

У свою чергу, президент АТ «АКБ «Аркада» Костянтин Паливода, голова правління АТ «АКБ «Аркада» Тетяна Ковальчук, директор ТОВ “Аркада-будівництво” Руслан Добридень і директор ТОВ “Будеволюція” Олександр Лапшов у травні 2020 року підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому попереджали про негативний вплив обмежувальних заходів Національного банку на діяльність АТ АКБ «Аркада».

У зверненні повідомлялося, що на початку 2019 року НБУ було введено заборону на залучення банком нових депозитів. Крім зазначеного обмеження, «Аркада» в короткі терміни була зобов'язана повернути вкладникам залучені банком депозити.

У результаті, банк «Аркада» був вимушений зупинити будівництво трьох житлових масивів у м. Києві, у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тисяч наших громадян.

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.