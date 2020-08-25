У банку «Аркада» попередили про введення тимчасової адміністрації з 26 серпня
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті банку.
«25 серпня 2020 року Національний банк України прийняв рішення «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних». З наступного дня до банку буде введено тимчасову адміністрацію, акціонери Банку, наглядова рада та виконавчий орган будуть відсторонені від виконання своїх обов’язків і керівництво Банком перейде до визначеної ФГВФО особи», - попередили в «Аркаді».
При цьому, у зверненні наголошується, що банк має сподівання знайти вихід із ситуації та відновити нормальну роботу.
Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Єдиний ресєстр судових рішень, Національний банк України відніс банк Аркада до категорії проблемних 6 серпня 2020 року. Це витікає з ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2010 року.
У рамках указаного судової справи, Печерський районний суд м. Києва за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наклав арешт на офіс банку «Аркада», який, всупереч інтересам вкладників, був переданий в іпотеку.
25 серпня Нацбанк офіційно оголосив банк Аркада неплатоспроможним.
Як зазначили в НБУ, проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу - будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві.
Понад 90% вкладників банку (більше 5 000 осіб) отримають свої вклади в банку в повному обсязі.
Водночас, в НБУ нагадали, що у грудні 2019 року Національний банк за результатами перевірки проведення банком операцій довірчого управління надіслав повідомлення до Служби безпеки України про факти, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
У свою чергу, президент АТ «АКБ «Аркада» Костянтин Паливода, голова правління АТ «АКБ «Аркада» Тетяна Ковальчук, директор ТОВ “Аркада-будівництво” Руслан Добридень і директор ТОВ “Будеволюція” Олександр Лапшов у травні 2020 року підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому попереджали про негативний вплив обмежувальних заходів Національного банку на діяльність АТ АКБ «Аркада».
У зверненні повідомлялося, що на початку 2019 року НБУ було введено заборону на залучення банком нових депозитів. Крім зазначеного обмеження, «Аркада» в короткі терміни була зобов'язана повернути вкладникам залучені банком депозити.
У результаті, банк «Аркада» був вимушений зупинити будівництво трьох житлових масивів у м. Києві, у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тисяч наших громадян.
Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.