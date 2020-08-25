Нацбанк визнав банк "Аркада" неплатоспроможним

АТ АКБ "Аркада" віднесено до категорії неплатоспроможних.

Проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві. Понад 90% вкладників банку (більше 5 000 осіб) отримають свої вклади в банку в повному обсязі. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Правління Національного банку прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня. Проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують в Нацбанку, понад 90% вкладників АТ АКБ "Аркада", а це більше 5 тис. осіб, отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

При цьому в НБУ наголосили, що виведення АТ АКБ "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". "Нагляд за діяльністю забудовників поза межами компетенції Національного банку. Тому Національний банк неодноразово звертався до відповідних компетентних органів щодо проблемних питань, пов’язаних з будівельними роботами та їхньою затримкою. Упродовж останніх років Національний банк надсилав звернення Кабінету Міністрів, Міністерству фінансів, Міністерству внутрішніх справ, Київському міському голові, Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у грудні 2019 року Нацбанк за результатами перевірки проведення банком операцій довірчого управління надіслав повідомлення до СБУ про факти, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. "Національний банк України вкотре висловлює своє занепокоєння станом ведення будівельних робіт та про необхідність законодавчого врегулювання проблеми наявних довгобудів, які споруджуються за рахунок коштів фінансування будівництва", - підкреслили в НБУ.

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Єдиний ресєстр судових рішень, Нацбанк відніс банк "Аркада" до категорії проблемних 6 серпня 2020 року. Це витікає з ухвали Печерського районного суду м. Києва.

У рамках судової справи Печерський районний суд м. Києва за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наклав арешт на офіс банку "Аркада", який, всупереч інтересам вкладників, був переданий в іпотеку.

Так, у 2019 році АТ АКБ "Аркада" надав зазначену нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов’язаною з банком компанією-забудовником. На момент укладання кредитного договору оціночна вартість будівлі становила понад 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку). Кредитор через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником переоформив на себе право власності на цю будівлю. У зв’язку з цим АТ АКБ "Аркада" відобразив списання з балансу зазначеного об’єкта нерухомості. У результаті капітал банку впав нижче нормативного рівня та став від’ємний.

Водночас, у травні 2020 року президент АТ «АКБ «Аркада» Костянтин Паливода, голова правління АТ «АКБ «Аркада» Тетяна Ковальчук, директор ТОВ “Аркада-будівництво” Руслан Добридень і директор ТОВ “Будеволюція” Олександр Лапшов підписали відкритий лист до Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому попереджали про негативний вплив обмежувальних заходів Національного банку на діяльність АТ АКБ «Аркада».

У зверненні повідомляється, що на початку 2019 року НБУ було введено заборону на залучення банком нових депозитів. Крім зазначеного обмеження, банк в короткі терміни був зобов'язаний повернути вкладникам залучені банком депозити.

У результаті, банк був вимушений зупинити будівництво трьох житлових масивів у м. Києві, у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тис. громадян.

У цьому зверненні банк також просив сприяння в отриманні поворотної фінансової допомоги шляхом надання Національним банком рефінансування або видачі державним банком кредиту за рахунок коштів Національного банку.