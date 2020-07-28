Інвестори банку "Аркада" заблокували виїзд із КМДА

Інвестори банку "Аркада", які вдень мітингували під Київською міською державною адміністрацією з вимогою добудувати їхні квартири, заблокували виїзд з КМДА з боку вулиці Пушкінської.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на акцію зібралися близько 20 осіб.

Активісти розповіли, що проводили свою акцію під стінами КМДА, де проходила сесія Київради, та зрештою їхнє питання не було розгянуто на засіданні міськради, через що вони прийшли на Пушкінську, де заблокували виїзд з мерії. За словами активістів, вони чекають виїзду автівок депутатів після закінчення сесії.

Інвестори банку "Аркада" заблокували виїзд з КМДА / Фото: Ольга Нагорняк. Укрінформ

Активісти тримають прапори з символікою банку "Аркада", а також свистять у дудки. Водночас активісти не перешкоджають руху автівок по вулиці Пушкінській.

На місці чергує поліція. Ситуація спокійна.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня інвестори банку "Аркада" розбили наметове містечко під будівлею банку, в якому постійно проживає близько сотні людей.

Протести викликані тим, що не добудовані 40 будинків, і 12,5 тисяч інвесторів не можуть отримати свої квартири.

Раніше у банку "Аркада" повідомляли, що найбільш вагомим чинником, який негативно вплинув на фінансування будівництва, є обмежувальні заходи, які були застосовані НБУ до банку як управителя фондів фінансування будівництва. Нацбанк за власним рішенням призначив банку "Аркада" статус спеціалізованого і на початку 2019 року ввів заборону на залучення нових депозитів та зобов’язав у короткі терміни повернути вкладникам залучені банком депозити.

За даними "Аркади", таке рішення регулятора призвело до значного скорочення фінансування будівництва.

Іншим рішенням НБУ заборонив банку здійснювати продаж інвесторам нерухомості у нових будинках.

В "Аркаді" заявили, що заборона НБУ щодо продажів нових будинків в житловому масиві "Патріотика на озерах", який має з ЖМ "Патріотика" спільні мережі електро- і теплопостачання і, відповідно, спільний фонд фінансування будівництва, припинила можливості банку надалі здійснювати фінансування будівництва вказаних житлових масивів. Аналогічна ситуація і з ЖК "Еврика".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що взяв ситуацію з недобудованими об'єктами банку "Аркада" під особистий контроль.