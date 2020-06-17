Банк «Аркада» має вирішити проблему із завершенням будівництва житла - КМДА

Банк «Аркада» має прийняти принципове рішення та вирішити проблему із завершенням будівництва низки житлових комплексів, інвесторами яких уже стали 13 тисяч родин.

Про це йшлося під час перемовин з активом інвесторів зазначених будинків, що на сьогодні є об’єктами незавершеного житлового будівництва, інформує пресслужба КМДА.

"Місто у межах своїх повноважень готове виступити координатором та всіляко сприяти тому, щоб врегулювати питання навколо житлових комплексів «Патріотика на озерах», «Еврика» та «Патріотика». Проблема полягає в тому, що забудовник припинив процес будівництва зазначених житлових комплексів, що споруджувались із залученням коштів фізичних та юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до Київської міської державної адміністрації надходять численні скарги громадян, які інвестували кошти в будівництво об’єктів житлового призначення та не мають можливості скористатися конституційними правами на житло та власність через невиконання забудовником зобов’язань згідно з укладеними інвестиційними угодами.

Ситуація, що склалася на житлових комплексах «Патріотика на озерах» та «Патріотика», безпосередньо вплинула на темпи будівництва та введення в експлуатацію житлового комплексу «Еврика». Кількість осіб, які інвестували в будівництво об’єктів банку, – близько 13 тисяч, враховуючи членів їх родин, це понад 30 тис. інвесторів.

Низка неврегульованих забудовником та Фондом фінансування будівництва (ФФБ створено в АТ АКБ «АРКАДА») питань призвели до того, що інвестори опинилися заручниками ситуації, вирішення якої потребує залучення та консолідації зусиль всіх зацікавлених сторін.

5 червня у Київській міській державній адміністрації під головуванням Київського міського голови Віталія Кличка пройшла спільна нарада з представниками інвесторів та забудовника ТОВ «Аркада-будівництво», АТ АКБ «АРКАДА», профільних заступників голови КМДА та представників Національного банку України.

Міська влада створила робочу групу для врегулювання складної ситуації, що виникла з ТОВ «Аркада-Будівництво» та недобудованими житловими комплексами, які перебувають на різних стадіях готовності та експлуатації. Необхідно консолідувати зусилля для запуску процесів завершення будівництва, виконання технічних умов для безпечного та надійного функціонування ЖК як інженерних об’єктів тощо. Однак банк «Аркада» має проявити відповідальність перед інвесторами та запропонувати шлях завершення будівництва комплексів.

Як повідомлялось, інвестори банку "Аркада" під будівлею Київської міської державної адміністрації вимагають добудувати їхні квартири.