Інвестори "Аркади" прийшли під КМДА - хочуть розгорнути наметове містечко

Інвестори банку "Аркада" проводять мітинг під будівлею Київської міської державної адміністрації, вимагаючи поновити будівництво незавершених житлових комплексів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в акції беруть участь десятки людей.

Учасники акції влаштували ходу по вулиці Інститутській та мають намір розгорнути біля будівлі КМДА наметове містечко - таке саме з кінця травня встановлено під будівлею банку "Аркада" на вулиці Інститутській.

Інвестори "Аркади" вимагають добудувати житлові об'єкти банку і наголошують, що наразі без житла залишаються 13 тисяч родин. За словами учасників акції, наразі призупинено будівництво 40 житлових комплексів.

Хрещатиком пройшли постраждалі інвестори банку «Аркада» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Протестувальники наголошують, що вже неодноразово проводили подібні акції у Києві, але ситуація не змінилась, хоча, за їхніми словами, для вирішення цього питання вистачить двох тижнів.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня інвестори банку "Аркада" розбили наметове містечко під будівлею банку, в якому постійно проживає близько сотні людей.

Раніше у банку "Аркада" повідомляли, що найбільш вагомим чинником, який негативно вплинув на фінансування будівництва, є обмежувальні заходи, які були застосовані НБУ до банку як управителя фондів фінансування будівництва. Нацбанк за власним рішенням призначив банку "Аркада" статус спеціалізованого і на початку 2019 року ввів заборону на залучення нових депозитів та зобов’язав у короткі терміни повернути вкладникам залучені банком депозити.

За даними "Аркади", таке рішення регулятора призвело до значного скорочення фінансування будівництва.

Іншим рішенням НБУ заборонив банку здійснювати продаж інвесторам нерухомості у нових будинках.

В "Аркаді" заявили, що заборона НБУ щодо продажів нових будинків в житловому масиві "Патріотика на озерах", який має з ЖМ "Патріотика" спільні мережі електро- і теплопостачання і, відповідно, спільний фонд фінансування будівництва, припинила можливості банку надалі здійснювати фінансування будівництва вказаних житлових масивів. Аналогічна ситуація і з ЖК "Еврика".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що взяв ситуацію з недобудованими об'єктами банку "Аркада" під особистий контроль.