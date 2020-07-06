Інвестори банку "Аркада" мітингують під КМДА

Під Київською міською державною адміністрацією вкотре мітингують інвестори банку "Аркада" з вимогою добудувати їхні квартири.

На акцію зібралися кілька сотень людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вони тримають прапори, а також плакати з написами: "Недобудови Аркади - провина влади!", "Кличко! Виконуй рішення суду". Також на сходах перед будівлею мерії інвестори розмістили макети незавершених будівель, а діти намалювали на сходах крейдою будинки.

На мітинг під КМДА зібралися інвестори банку "Аркада" / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

Крім цього, інвестори банку "Аркада" збираються рушати до Офісу Президента.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня інвестори банку "Аркада" розбили наметове містечко під будівлею банку, в якому постійно проживає близько сотні людей.

Протести викликані тим, що не добудовані 40 будинків, і 12,5 тисяч інвесторів не можуть отримати свої квартири.

Раніше у банку "Аркада" повідомляли, що найбільш вагомим чинником, який негативно вплинув на фінансування будівництва, є обмежувальні заходи, які були застосовані НБУ до банку як управителя фондів фінансування будівництва. Нацбанк за власним рішенням призначив банку "Аркада" статус спеціалізованого і на початку 2019 року ввів заборону на залучення нових депозитів та зобов’язав у короткі терміни повернути вкладникам залучені банком депозити.

За даними "Аркади", таке рішення регулятора призвело до значного скорочення фінансування будівництва.

Іншим рішенням НБУ заборонив банку здійснювати продаж інвесторам нерухомості у нових будинках.

В "Аркаді" заявили, що заборона НБУ щодо продажів нових будинків в житловому масиві "Патріотика на озерах", який має з ЖМ "Патріотика" спільні мережі електро- і теплопостачання і, відповідно, спільний фонд фінансування будівництва, припинила можливості банку надалі здійснювати фінансування будівництва вказаних житлових масивів. Аналогічна ситуація і з ЖК "Еврика".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що взяв ситуацію з недобудованими об'єктами банку "Аркада" під особистий контроль.