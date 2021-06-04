Законопроєкт про олігархів не писався під окрему особу - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що законопроєкт про олігархів, внесений Президентом України до Верховної Ради, писався не під окрему особу, а під олігархічну систему.

Про це він сказав у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закон не писався під окрему особу, закон писався під олігархічну систему і він має наслідки. Наслідки прості, їх озвучив Президент. Якщо ви не хочете потрапити у реєстр, позбудьтесь впливу на політичне життя. Будь ласка, залишайтесь зі своїми активами, не підходьте до політики», - розповів Малюська.

Він також назвав неправдою заяви, начебто Ігор Коломойський не потрапляє під критерії визначення олігарха, згідно з проєктом закону.

«Звучало багато маніпуляцій... Наприклад, що пан Коломойський не потрапляє під критерії олігархів. Неправда. Давайте ви будете читати закон, а не статті журналістів, які не мають юридичної освіти», - заявив Малюська.

За його словами, «в законі вказано, що якщо твій бізнес-партнер, з яким ти є співвласником підприємства, є чиновником, вказаним у списку, наприклад, народним депутатом, ти маєш вплив на політичне життя».

«Партнерів пана Коломойського, офіційних, у Верховній Раді є і не один. Тому пан Коломойський точно потрапляє. Істерики зрозумілі, тому що «Європейська солідарність» усвідомлює, що їх лідер теж автоматично потрапляє, тому що відповідає всім критеріям, у реєстр. І це теж зрозуміло», - заявив міністр юстиції.

Він також розповів про наслідки для олігархів, які передбачає внесений проєкт закону.

«Чимало хто звинувачував, що наслідків начебто для олігархів немає. Є, і вони величезні. Декларування. Якщо хтось з олігархів сховає якийсь актив, де він заробляє гроші на державному бюджеті, - в’язниця. Законопроєкт зараз прийнятий Верховною Радою, зараз, після вето Президента, він буде підкоригований, навіть відсутність декларації буде тягнути за собою в’язницю. Наслідок шалений», - вважає міністр.

Малюська додав, що «будь-яка особа, яка володіє цивілізованим бізнесом, зробить усе, щоб в цей реєстр не потрапити, і відійде з політичного життя».

Як повідомлялося, 2 червня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Згідно з законопроєктом, олігархом вважатиметься особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті. Ознаками для віднесення особи до категорії олігархів пропонується визначити: участь у політичному житті; значний вплив на засоби масової інформації; наявність у власності суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище.

Також законопроєктом, зокрема, передбачено створення Реєстру олігархів на підставі рішення РНБО. Реєстр буде електронною інформаційно-телекомунікаційною системою олігархів та осіб, які подають декларації про контакти.