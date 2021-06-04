Питання про статус олігархів буде винесене на референдум – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі спроб домовленостей із народними депутатами щодо провалення законопроєкту про деолігархізацію питання про статус олігархів винесе на всеукраїнський референдум.

Про це заявив у зверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Укрінформ.

"Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту щодо цього закону, у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім", - сказав Президент.

За словами Зеленського, він не очікував, що в Україні стільки "експертів з деолігархізації", які чомусь "приховували ці свої знання" 30 років.

Глава держави також зазначив, що жоден з політиків, зокрема найвищого рівня, ніколи не порушував питання олігархів.

"Окремо хочу звернутися до роботодавців усіх цих незалежних експертів і критиків. Як акули бізнесу, ви повинні мати сильні відчуття. Дивно, що ви не відчуваєте, що країна змінилась і починає нову історію. За новими правилами. Навіть не так. Просто – за правилами", - зауважив Зеленський.

Водночас він наголосив, що законопроєкт про деолігархізацію є лише першим кроком, це створення фундаменту для протидії олігархічному впливу.

"Не можна володіти депутатами, міністрами й будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроєкт – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І, так – цього більше не буде", - додав Президент.

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів, і створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.