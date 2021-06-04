«Є перша ластівка, далі буде»: Данілов анонсував низку законів проти олігархів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов має сім пропозицій, що стосуються деолігархізації.

Про це він сказав на брифінгу після засідання РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам треба наводити лад у нашій країні. І цей закон (про деолігархізацію - ред.) – перша ластівка в цьому питанні. Чи буде далі потужне крило цих ластівок? Я вважаю, що буде. Це не один закон. У мене їх спочатку було п'ять, зараз, після оцих двох днів після внесення, у мене вже сім пропозицій. Я доповів Президенту, що там треба змінювати, наше законодавство - його треба підсилювати», - сказав Данілов.

На його думку, серед іншого йдеться, зокрема, про закони про лобізм, про захист внутрішніх та зовнішніх інвестицій. «Там є цілий перелік питань, і щодня він може збільшуватися», - зауважив секретар РНБО.

Він додав, що на засіданні РНБО обговорювалася необхідність внесення змін до законодавства щодо угоди зі слідством, адже це значно пришвидшить процеси. За словами Данілова, такого, що кримінальні справи тягнуться по кілька років, не має бути.

«Ми розуміємо, що заможна людина – це людина, на яку вкрай складно впливати. Ми маємо бажання, щоб велика кількість українців стали заможними, щоб у нас припинили через гречку, через січку, через інші речі "купувати" вибори, впливати на виборців та таке інше», - заявив він.

Очільник Радбезу зазначив, що зараз є чимало людей, яких можна поділити на дві категорії: одні не вважають себе олігархами і називаються бізнесменами або інвесторами, а інші хочуть, аби їх так називали.

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів, і створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.