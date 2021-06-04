Під санкціями США перебувають 134 громадянина України — Данілов
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО.
“В Сполучених Штатах Америки є кілька інституцій, які запроваджують безпосередньо санкції по відношенню до громадян інших країн. Одне з них - це Міністерство фінансів. На сьогоднішній день в Міністерстві фінансів США знаходиться 130 громадян України. Кожного з цих громадян (прізвища — ред.) ми офіційно отримали з нашої Амбасади в м. Вашингтоні. Зараз перевіряється Міністерством внутрішніх справ, коли вони стали громадянами України, які у них для цього є підстави та документи. Крім того, є окремий список, де знаходиться ще певна кількість громадян — чотири, які по іншій інституції, від Держдепу, отримали санкції. Загалом на сьогоднішній день під санкціями США знаходиться 134 громадянина України”, - повідомив Данілов.
Він також зазначив, що під час засідання РНБО Службі безпеки України, Кабінету Міністрів та Службі зовнішньої розвідки дали доручення по кожному громадянину перевірити інформацію, на підставі чого і яких порушень проти них були застосовані санкції. На наступних засіданнях РНБО планують заслухати звіт правоохоронців щодо згаданих громадян.
Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання РНБО 4 червня, який складається з 8 питань. Учасники засідання обговорили питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухали звіти щодо виконання попередніх рішень РНБО.