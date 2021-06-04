Під санкціями США перебувають 134 громадянина України — Данілов

Під санкціями Міністерства фінансів та Держдепартаменту США станом на сьогодні перебувають 134 громадянина України. Службі безпеки, Кабміну та Службі зовнішньої розвідки доручено перевірити по кожному громадянину інформацію щодо причин запровадження таких санкцій.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО.

“В Сполучених Штатах Америки є кілька інституцій, які запроваджують безпосередньо санкції по відношенню до громадян інших країн. Одне з них - це Міністерство фінансів. На сьогоднішній день в Міністерстві фінансів США знаходиться 130 громадян України. Кожного з цих громадян (прізвища — ред.) ми офіційно отримали з нашої Амбасади в м. Вашингтоні. Зараз перевіряється Міністерством внутрішніх справ, коли вони стали громадянами України, які у них для цього є підстави та документи. Крім того, є окремий список, де знаходиться ще певна кількість громадян — чотири, які по іншій інституції, від Держдепу, отримали санкції. Загалом на сьогоднішній день під санкціями США знаходиться 134 громадянина України”, - повідомив Данілов.

Він також зазначив, що під час засідання РНБО Службі безпеки України, Кабінету Міністрів та Службі зовнішньої розвідки дали доручення по кожному громадянину перевірити інформацію, на підставі чого і яких порушень проти них були застосовані санкції. На наступних засіданнях РНБО планують заслухати звіт правоохоронців щодо згаданих громадян.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання РНБО 4 червня, який складається з 8 питань. Учасники засідання обговорили питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухали звіти щодо виконання попередніх рішень РНБО.