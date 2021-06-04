У санкційних списках Радбезу немає випадкових імен - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що у санкційних списках РНБО жодної випадкової людини з’явитися не може.

Про це він сказав на брифінгу після засідання РНБО у п’ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

“Останнім часом у деяких ЗМІ з’явилася інформація, що нібито до санкційного списку потрапили люди, які воювали на фронті і які мають відповідні посвідчення... Жодна випадкова людина не може потрапити у санкційні списки. Ці списки заздалегідь перевіряються, верифікуються”, - поінформував секретар РНБО.

Він уточнив, що ці списки верифікуються не тільки на території України, а ще й на територіях інших країн. “Усі люди, які потраплять у ці списки, вони туди потрапляють за скоєння тих чи інших злочинів”, - наголосив Данілов.

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Щодо осіб, які потрапили у санкційний список РНБО і, як зазначили ЗМІ, були учасниками АТО, Данілов сказав, що один з цих чоловіків, за наявною інформацією, причетний до пограбування ювелірного магазину у Києві, коли вбили охоронця (мова йде про випадок 2018 року — ред.), ще один громадянин знаходиться наразі у СІЗО і ще два чоловіка, про яких йде мова, проходять по карних справах.

“Ще раз наголошую, жодної випадкової людини у списках, які наразі затверджує РНБО, з’явитися не може. По кожній людині відбувається ретельна перевірка”, - сказав секретар РНБО.

Раніше деякі ЗМІ інформували, що командир батальйону Шейха Мансура з позивним Муслім Чеберлоєвський, начальник штабу батальйону Муслім Ірдісов, боєць цього ж підрозділу Салман Сайнароєв, та інші особи потрапили у санкційний список РНБО від 21 травня.

Як повідомлялося, 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Згідно з рішенням РНБО, застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих "злодіїв у законі", 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також було запроваджено санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які перебувають на території нашої країни та вважаються кримінальними авторитетами. Крім того, було продовжено дію санкцій щодо певної кількості громадян Росії та України й російських компаній, термін яких спливає у травні.