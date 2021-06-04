Коломойський каже, що морально готовий потрапити до реєстру олігархів

Один із найбагатших українців Ігор Коломойський заявив, що "морально готовий" потрапити до реєстру олігархів, але б йому не хотілось бути там одному.

Про це він заявив в коментарі для Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути «білою вороною» і опинитись одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно в реєстр внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку «Олігарх»", – сказав він.

Водночас Коломойський додав, що ця його позиція буде актуальною, лише якщо законопроєкт ухвалять у такій редакції, яка є зараз.

"Якщо наслідки будуть лише такі, які прописані у нинішній версії законопроєкту, то я не бачу нічого страшного, якщо буду в реєстрі олігархів. Але моє нинішнє «готовий» не поширюється на наступні редакції. Я не, як юний піонер, я не завжди готовий", – наголосив він.

На запитання про те, чи не хотів би він скористатися можливістю позбутись своїх бізнес чи медіаактивів, щоб не потрапити до цього реєстру, Коломойський зауважив, що «нічого продавати під дулом пістолета не збирається», при цьому він готовий звітувати у такому разі про свої доходи, як це передбачено у нинішній редакції законопроєкту.

"Будемо робити все по закону. От як тільки закон ухвалять, так і будемо виконувати. А що? Ну, є ось купа інших законів і ми ж якось за законом стараємось жити. Те що написано, те і робимо. Тобто виходити за правове поле ми не плануємо", – підсумував бізнесмен.

Нагадаємо: цього року Ігор Коломойський опинився на четвертому місці в українському списку Forbes зі статками у 1,8 мільярда доларів.

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів, та створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.

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Закон про олігархів набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності і втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.