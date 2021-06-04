Ахметов вважає себе інвестором, а не олігархом - речниця СКМ

Найбагатший громадянин України Рінат Ахметов не вважає себе олігархом і здивується, якщо його таким визнають.

Про це прессекретар Ахметова Анна Терехова повідомила в коментарі Радіо Свобода, передає Укрінформ.

“Рінат Леонідович олігархом себе не вважає і був би здивований, якби його визнали таким. Ахметов – найбільший український інвестор. Компанія SCM вже понад 20 років інвестує в Україну, і є найбільшим роботодавцем та платником податків”, – зазначила речниця Ахметова Анна Терехова.

За її словами, на підприємствах SCM нині працює майже 200 тисяч співробітників, позаторік фінансово-промислова група сплатила близько 60 млрд грн податків.

“Це без урахування благодійних програм Фонду Ахметова”, – додала Терехова.

На запитання про те, чи готовий Ахметов позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, аби не потрапити до реєстру олігархів, його речниця зазначила, що усі вони (зокрема, і ЗМІ) “придбані законним шляхом і працюють прозоро”.

“Наші ЗМІ завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою”, – наголосила Терехова.

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів, та створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.

Читайте також: Зеленський пропонує Раді створити Реєстр олігархів

Закон про олігархів набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності і втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.