Записи переговорів Медведчука є у кримінальних провадженнях — Венедіктова

Опубліковані журналістами Bihus.info записи переговорів нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука є в кримінальних провадженнях проти нього.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі Право на владу, передає Укрінформ.

«Що стосується плівок з розслідувань Bihus.Info, чи є вони в кримінальних провадженнях? Так, звичайно вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо в розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди», — сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що розслідування за епізодами, про які йдеться в плівках, почалися ще до публікації цих записів.

«По першому епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод — це труба. Рік тому ми сиділи і планували, як ми будемо рухатися по трубі, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій — це вугілля, там теж є провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде», — додала вона.

Як відомо, журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів з голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Зафіксовані на записах переговори велися з 2014 по 2018 роки — як з представниками "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.

Генпрокуратура підозрює Віктора Медведчука за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111 — держзрада, ч. 3 ст. 15 — замах на кримінальний злочин, ч. 1 ст. 438 — порушення законів і звичаїв війни. З 13 травня за рішенням суду він перебуває під домашнім арештом.