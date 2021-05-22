СБУ: оприлюднені Bihus.Info «плівки Медведчука» вивчають експерти

Справжність матеріалів розслідування Bihus.Info про діяння Віктора Медведчука в період 2014-2018 років перевіряють експерти.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора була оприлюднена тільки та інформація, яку наразі можна розголосити.

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"На брифінгу, який проводив голова Служби безпеки України й генеральний прокурор, була озвучена лише частина фактів, які ми зараз можемо розголошувати", — повідомив представник спецслужби.

Дехтяренко додав, що є й інші факти, щодо яких зараз триває розслідування, тому ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

"З огляду на те, що слідчі дії тривають, з іншими фактами ми поки що в публічну площину виходити не можемо", — резюмував спікер СБУ.

Як відомо, журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів з голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Зафіксовані на записах переговори велися з 2014 по 2018 роки — як з представниками "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.

Генпрокуратура підозрює Віктора Медведчука за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111 — держзрада, ч. 3 ст. 15 — замах на кримінальний злочин, ч. 1 ст. 438 — порушення законів і звичаїв війни. З 13 травня за рішенням суду він перебуває під домашнім арештом.