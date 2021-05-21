Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

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Укрінформ
Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку у вигляді домашнього арешту.

Рішення оголосив головуючий суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд ухвалив: ухвалу слідчого судді Печерського райсуду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо Медведчука залишити без змін. Апеляційні скарги (захисників Медведчука – ред.) та прокурора залишити без задоволення», - сказав суддя.

На засіданні прокурори просили для Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Депутат і його адвокати заперечували проти задоволення клопотання прокурорів.

Захист Медведчука просив суд скасувати рішення суду першої інстанції та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Медведчука.

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На думку адвокатів, їхньому клієнту обрали «невиправдано жорсткий» запобіжний захід.

Медведчук прибув до суду для оскарження запобіжного заходу / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Сам Медведчук заявив, що 17 травня разом з адвокатами звернувся до редставників слідчих органів щодо отримання та ознайомлення з іншими матеріалами справи, окрім тих, що містяться у матеріалах підозри та у поданні щодо обрання йому запобіжного заходу.

За словами депутата, поки що це клопотання не задоволено.

Прокурор зі свого боку висловив «абсолютне переконання» у законності повідомлення про підозру Медведчуку.

«У кримінальному провадженні повідомлено про підозру іншим співучасникам. Однак на теперішній час усі спільники Медведчука не встановлені, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у зв’язку з чим інші особи матимуть можливість сприяти у переховуванні учасників злочину, у тому числі і Медведчука, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності», - заявив представник обвинувачення.

Бажання взяти Медведчука на поруки висловлювали 26 народних депутатів, однак суд відмовив у цьому.

Як повідомлялося, Генпрокурор Ірина Венедиктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

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Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передання агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" ( ч. 1 ст. 438 КК) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому прокурор просив призначити Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

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18 травня народний депутат Ренат Кузьмін поінформував, що адвокати Медведчука подали апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва.

Офіс Генпрокурора також подав апеляцію на це рішення.

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