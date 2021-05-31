Представник Президента в КСУ пояснив, чому Медведчуку присудили лише домашній арешт

Рішення суду про домашній арешт народному депутату Віктору Медведчуку демонструє, що треба унеможливити застосування м'яких запобіжних заходів при важких злочинах.

Як передає Укрінформ, про це Представник Президента у Конституційному суді народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський сказав у інтерв'ю "Цензор.Нет".

"Та ситуація, яка відбулася із Медведчуком, зайвий раз демонструє: нам у Верховній Раді потрібно думати, як унеможливити застосування таких м’яких запобіжних заходів до осіб, які підозрюються у тяжких злочинах. Але у нас є певна система координат, в якій ми змушені діяти", - сказав він.

Водночас Веніславський зауважив, що коли особа ще не визнана винною, унеможливити її перебування під особистим зобов’язанням чи домашнім арештом, а лише брати під варту, буде неправильно.

"Уявімо собі: потім виявляється, що людину підставили, це встановили, і її виправдали. А вона кілька місяців відсиділа у СІЗО. Перше - треба буде виплачувати компенсацію із державного бюджету. Друге – постраждає сама людина з морально-етичної точки зору. Тому, знаєте, є багато неоднозначних питань, які потребують вирішення, але із урахуванням інших чинників", - додав Веніславський.

Як повідомлялося, Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передання агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" ( ч. 1 ст. 438 КК) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому прокурор просив призначити Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави 300 млн грн.

18 травня народний депутат Ренат Кузьмін поінформував, що адвокати Медведчука подали апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва.

Офіс Генпрокурора також подав апеляцію на це рішення.

21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку у вигляді домашнього арешту.