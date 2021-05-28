Венедіктова каже, що депутат Козак не перебуває на лікуванні у Білорусі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підозрюваний у державній зраді народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак не перебуває на лікуванні в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це вона сказала в ефірі "Україна 24".

"Він (Тарас Козак – ред.) виїхав, ми подаємо в розшук для того, щоби процесуально іти далі. Завдяки закону про заочне засудження ми будемо рухатись і по цій справі, і по інших – справах Майдану, корупційних справах. Тому перспектива у цій справі є. Остання інформація, яку я маю, – це те, що Медведчук сказав, що він перебуває на лікуванні у Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша", - заявила Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" ( ч. 1 ст. 438 КК) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас Козака було оголошено в розшук і Печерський районний суд Києва 20 травня дав дозвіл на затримання депутата.