Адвокати Порошенка узгодили з СБУ дату його допиту у «справі Козака-Медведчука»

Адвокати народного депутата Петра Порошенка узгодили зі Службою безпеки України дату візиту експрезидента на допит у «справі Козака-Медведчука».

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Зв'язалися, узгодили дату візиту», - зазначив він у коментарях до свого посту.

При цьому Головань заявив, що виклик на допит п’ятого президента був здійснений СБУ "не у передбаченому законом порядку" – тобто не шляхом вручення повістки, а через публікації на сайті.

За словами адвоката, в оприлюдненому тексті повістки вказано телефон для зв’язку, який не працює.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня у СБУ заявили, що експрезидент України, очільник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не з’явився на допит у Службу безпеки України у "справі Козака-Медведчука" як свідок, і його викликають повторно.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Медведчуку і Козаку у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передання агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

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У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

20 травня Печерський райсуд дав дозвіл на затримання Козака.