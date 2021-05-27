Справа Козака-Медведчука: СБУ заявляє, що Порошенко не з’явився на допит – викликають повторно

Експрезидент України, очільник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не з’явився на допит у Службу безпеки України у "справі Козака-Медведчука" як свідок, його викликають повторно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Народний депутат Порошенко не з’явився на допит в СБУ. Його викликали як свідка у кримінальному провадженні за підозрою народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ викликали Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ідеться в повідомленні.

“Зважаючи на те, що народний депутат України Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня”, - заявили в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Ірина Венедиктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Медведчуку і Козаку у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передання агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

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У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" ( ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

20 травня Печерський райсуд дав дозвіл на затримання Козака.