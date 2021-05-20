Суд дав дозвіл на затримання депутата Козака

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

За клопотанням слідчого СБУ, погодженим генеральним прокурором України, сьогодні Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Козака.

Раніше слідчі СБУ оголосили його у розшук.

Це відбулося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Козаку було оголошено про підозру.

Зокрема Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором, ідеться в повідомленні.

Наразі триває досудове слідство.

Як повідомяє Офіс генерального прокурора, суд дозволив затримання депутата з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Прокурори та слідчі проситимуть суд про взяття підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедиктова 11 травня підписала повідомлення про підозру Медведчуку і Козаку у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" ( ч. 1 ст. 438 КК) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

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13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому прокурор просив призначити Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

Офіс генпрокурора подав апеляційну скаргу на це рішення суду.