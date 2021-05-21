Узяти на поруки Медведчука готові 26 народних депутатів

Народного депутата Віктора Медведчука хочуть взяти на поруки 26 народних депутатів.

Про це оголосив головуючий суддя Київського апеляційного суду під час розгляду апеляційних скарг прокуратури і захисту нардепа на запобіжний захід Медведчуку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо осіб, які висловили бажання взяти Медведчука на особисту поруку, – це 26 народних депутатів України», - поінформував головуючий суддя.

Зокрема, бажання взяти Медведчука на поруки висловили нардепи Нестор Шуфрич, Олег Волошин, Григорій Мамка, Віктор Чорний, Ілля Кива, Юрій Павленко, Юлія Льовочкіна, Юрій Бойко, Василь Німченко та інші.

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Після виступу кількох народних депутатів на підтримку своїх заяв про бажання взяти Медведчука на поруки судді вийшли до нарадчої кімнати.

Медведчук прибув до суду для оскарження запобіжного заходу / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" (ч. 1 ст. 438 КК) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому прокурор просив призначити Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави 300 млн грн.

18 травня нардеп Ренат Кузьмін поінформував, що адвокати Медведчука подали апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про обрання для депутата запобіжного заходу - цілодобового домашнього арешту.

Зі свого боку Офіс генерального прокурора також подав апеляцію на це рішення суду.