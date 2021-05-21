Суд розглядає апеляції на запобіжний захід Медведчуку

Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційних скарг прокуратури і захисту народного депутата Віктора Медведчука на запобіжний захід, обраний нардепу судом першої інстанції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні представники сторони обвинувачення, сам Медведчук з адвокатами і журналісти.

Справу розглядає колегія суддів у наступному складі: Валерій Лашевич, Тетяна Росік, Микола Ященко.

Приміщення суду, де розглядаються ці апеляції, знаходиться під посиленою охороною правоохоронців. Тут зібралася низка осіб, зокрема, серед них є представники Нацкорпусу.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Ірина Венедиктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.