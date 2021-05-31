Допит Порошенка у «справі Медведчука-Козака» перенесли – СБУ

Допит народного депутата Петра Порошенка як свідка в кримінальному провадженні щодо Віктора Медведчука і Тараса Козака перенесено на прохання адвокатів політика.

Про це повідомив Укрінформу речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Народного депутата Петра Порошенка викликали на допит до СБУ, який мав відбутися 31 травня о 15.00. Але на прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня", - сказав він.

Порошенка викликають як свідка в кримінальному провадженні щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (державна зрада й замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).

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У СБУ наголошують, що виклик Порошенка на допит потрібен для всебічного й об'єктивного вивчення обставин кримінального провадження.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня у СБУ заявили, що експрезидент України, очільник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не з’явився на допит у "справі Козака-Медведчука" як свідок, і його викликають повторно.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Медведчуку і Козаку у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передання агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" ( ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

20 травня Печерський райсуд дав дозвіл на затримання Козака.